Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал о значении "Ивановца" и о проблемах, с которыми столкнулись россияне после успешной работы Сил обороны. По его словам, враг сейчас отрезан от Севастополя, а там осталась инфраструктура и "Калибры".

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Плетенчук рассказал об "Ивановце"

Оккупанты называли "Ивановец" лучшим среди прочих – до того, как он пополнил подводный флот. То, что таких кораблей было всего три, свидетельствует о многом.

Количество боевых частей корабля было большим, учитывая количество экипажа в более 40 человек. Также "Ивановец" имел разнообразные системы вооружения для различных видов боя, а главное – четыре пусковых с ракетами "Москит", которые имеют дальность до 130 километров.

Фактически это катер, который должен топить корабли. Это достаточно серьезная единица, она входит в состав так называемого боевого ядра Черноморского флота и достаточно зубастая,

– описал его спикер Военно-морских сил ВСУ.

Но "Ивановец" – корабль времен СССР. То есть недостаточно старый, чтобы его списать, но и не достаточно новый. Он не был рассчитан на современные вызовы. Например, не каждая система вооружения способна наклониться на нужный угол, чтобы поразить дрон.

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В ВМС оценили состояние Черноморского флота России

До полномасштабного вторжения оккупанты имели 80 боевых единиц, из них 30 – 35 крупных с большим радиусом действия, например, большие десантные корабли, подводные лодки, сторожевые корабли, минные заградители. Сейчас же 25 единиц уничтожено, 15 в ремонте.

В процентах это уже достаточно существенно. Они имеют сообщение с другими акваториями – с Каспийской флотилией. По внутренним водам могут даже с Балтики перетянуть что-то типа тех же ракетных катеров. Они пройдут внутренними водами – но смысла нет. Черноморский флот достаточно длительное время в таком состоянии, когда кроме кораблей, которые являются платформами для крылатых ракет типа "Калибр", применять против Украины россияне ничего не могут. Но и с этим возникли проблемы: их отрезали от Севастополя, где расположена их основная логистическая база,

– объяснил Плетенчук.

К тому же речь идет не только о военной инфраструктуре, например горючем или вооружении, но и гражданской – это касается провизии и вообще пребывания семей моряков.

"Калибры" тоже остались в Севастополе. В Новороссийске, скорее всего, не решена проблема с загрузкой "Калибров" на корабли, поэтому россияне вынуждены рисковать и "заскакивать" в Севастополь.

Враг думает, как реагировать на эти вызовы, констатировал Плетенчук.

О том, сколько кораблей Россия потеряла с начала полномасштабной войны, читайте в этом материале.