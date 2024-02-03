Так, в порту Феодосии россияне играют в Lego. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "Крымский ветер", передает 24 Канал.

Обратите внимание "Новочеркасск" добили: все об уничтожении вражеского корабля в Феодосии

Что осталось от "Новочеркасска"

Оккупанты пытаются поднять пораженный украинскими воинами БДК. Правда, приходится вытаскивать частями. К слову, российские захватчики грезили, что этот корабль еще якобы "отремонтируют".

Россияне пытаются собрать воедино уничтоженный "Новочеркасск" / Фото из сети

Уничтожение российского БДК: последние новости