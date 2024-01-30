В настоящее время по доступным ссылкам можно увидеть только имя ликвидированного оккупанта – Мищеряков Игорь Олегович и его фото. В частности, о гибели россиянина информацию опубликовали гимназия имени А.С. Пушкина города Шахты в Ростовской области и Шахтинский автодорожный институт (филиал) Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И.Платова.

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Признали гибель, но быстро передумали

Так гимназия в российском городе Шахты опубликовала сообщение, в котором подтвердила гибель одного из своих выпускников, служившего на БДК "Новочеркасск". В сообщении говорилось, что погиб старший матрос Игорь Мищеряков, окончивший гимназию в 2017 году.

Игорь родился 19 июля 2001 года в городе Шахты. После окончания 9 класса поступил в колледж ШАДИ, а после его окончания подписал контракт на службу в ВМФ РФ ВС РФ. С августа 2021 года проходил службу в 197-й бригаде крупных десантных кораблей ВМФ РФ БДК "Новочеркасск" в звании матроса. С началом СВО участвовал в боевых действиях. 01.09.2022 года за проявленный героизм и мужество был награжден правительственной наградой – медаль "За Отвагу". Дослужился до звания старший матрос. Погиб 26 декабря 2023 года. Награжден Орденом Мужества посмертно,

– говорилось в сообщении, которое цитировали в росСМИ.

Таким образом, Мищеряков стал первым, кого в России официально признали погибшим во время уничтожения БДК "Новочеркасск". Также о смерти кафира написали и на официальной странице Шахтинского автодорожного института.

Однако когда сообщения учебных заведений начали цитировать в СМИ, то в гимназии и институте удалили сообщения. Сейчас по ссылкам нет никакой информации, а только фото погибшего Мищерякова.



В России удаляют сообщения о погибшем Мищерякове / Скриншот

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