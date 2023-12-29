Соответствующее официальное письмо от командующего фронтом получили украинские специалисты. В нем отмечается, что большая часть личного состава после удара по десантному кораблю "отправилась к Кобзону".
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Последствия удара по "Новочеркасску"
Специалисты "Кибер Сопротивления" получили в распоряжение официальное письмо главкома Военно-морского флота России, в котором тот предлагает объявить двухдневный траур в городе Новочеркасск в связи со смертью 74 моряков. Доступ к документу удалось получить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из канала "Россия-1".
В письме россияне подтверждают смерть большинства личного состава корабля, пораженного в Феодосии Силами обороны 26 декабря. Еще 27 оккупантов получили ранения,
– отмечают активисты.
Военно-морские силы России подтвердил потери личного состава / Центр национального сопротивления
Крымские медиа уже начали распространять пресс-релиз ВМФ России, однако некоторые из них внезапно начал удалять свои публикации. Но опубликованное в сети навсегда остается в сети.
Как отмечает Центр национального сопротивления, командованию, вероятно, не очень нравится политика Кремля по поводу замалчивания потерь и отношения к людям как к дешевому ресурсу. Есть основания полагать, что главком флота Николай Евменов инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством.
Уничтожение российского корабля
- Ночью 26 декабря во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, сопровождавшиеся пожаром и детонацией. Впоследствии стало известно, что Воздушные силы поразили крылатыми ракетами большой десантный корабль "Новочеркасск", находившийся там в порту.
- В сети сразу начали предполагать, что на борту были важные для россиян боеприпасы. Затем в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что на борту пораженного корабля были "Шахеды", из-за чего судно так сильно пылало. От российского корабля практически ничего не осталось – обломки корабля собирали по всей Феодосии.
- Сразу после удара из Феодосийского порта исчез целый ряд кораблей. На месте остались только один сухогруз и полузатопленный в результате взрыва учебно-тренировочный корабль "УТС-150". Они – на причале, к югу от места попадания.