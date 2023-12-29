Відповідний офіційний лист від командувача фронту отримали українські фахівці. У ньому зазначається, що більша частина особового складу після удару по десантному кораблю "відправилася до Кобзона".

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Наслідки удару по "Новочеркаську"

Спеціалісти "Кібер Спротиву" отримали у розпорядження офіційний лист головкома Військово-морського флоту Росії, у якому той пропонує оголосити дводенний траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 моряків. Доступ до документа вдалося отримати завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з каналу "Росія 1".

У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення,

– зазначають активісти.

Військово-морські сили Росії підтвердив втрати особового складу / Центр національного спротиву

Кримські медіа вже почали поширювати пресреліз ВМФ Росії, однак низка з них раптово почала видаляти свої публікації. Однак опубліковане в мережі назавжди лишається в мережі.

Як зазначає Центр національного спротиву, командуванню, ймовірно, не дуже подобається політика Кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Є підстави вважати, що головком флоту Ніколай Євменов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.

Знищення російського корабля