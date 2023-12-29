Відповідний офіційний лист від командувача фронту отримали українські фахівці. У ньому зазначається, що більша частина особового складу після удару по десантному кораблю "відправилася до Кобзона".
Дивіться також "Новочеркаськ" добили: все про знищення ворожого корабля у Феодосії
Наслідки удару по "Новочеркаську"
Спеціалісти "Кібер Спротиву" отримали у розпорядження офіційний лист головкома Військово-морського флоту Росії, у якому той пропонує оголосити дводенний траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 моряків. Доступ до документа вдалося отримати завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з каналу "Росія 1".
У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення,
– зазначають активісти.
Військово-морські сили Росії підтвердив втрати особового складу / Центр національного спротиву
Кримські медіа вже почали поширювати пресреліз ВМФ Росії, однак низка з них раптово почала видаляти свої публікації. Однак опубліковане в мережі назавжди лишається в мережі.
Як зазначає Центр національного спротиву, командуванню, ймовірно, не дуже подобається політика Кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Є підстави вважати, що головком флоту Ніколай Євменов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.
Знищення російського корабля
- Вночі 26 грудня у тимчасово окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи, які супроводжувалися пожежею та детонацією. Згодом стало відомо, що Повітряні сили вразили крилатими ракетами великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перебував там у порту.
- У мережі одразу почали припускати, що на борту були важливі для росіян боєприпаси. Згодом у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що на борту враженого корабля були "Шахеди", через що судно так потужно палало. Від російського корабля практично нічого не лишилося – уламки корабля збирали по всій Феодосії.
- Одразу після удару з порту Феодосії зникла ціла низка кораблів. На місці залишилися лише один суховантаж і напівзатоплений внаслідок вибуху навчально-тренувальний корабель "УТС-150". Вони – на причалі, на півдні від місця влучання.