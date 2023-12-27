Про це свідчать знімки сервісу Planet.com за 27 грудня. На це звернули увагу журналісти "Радіо Свободи".

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Ворог поховав свої судна

Згідно з новими супутниковими знімками, можна побачити, що з порту Феодосії зникла ціла низка кораблів. Вивели їх після успішного знищення ВДК "Новочеркаськ" 26 грудня.

Так, на знімках видно, що з порту вивели:

прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул";

тральщик проєкту 12700 "Александрит";

рятувальне буксирне судно (ймовірно, мовиться про "Капітана Гур'єва");

а також ще один корабель.

З порту Феодосії вивели цілу низку суден: дивіться відео

Залишилися лише один суховантаж і напівзатоплений внаслідок вибуху навчально-тренувальний корабель "УТС-150". Вони – на причалі, на півдні від місця влучання.

Знищення ВДК "Новочеркаськ"

Так, у ніч проти 26 грудня стало відомо про гучні вибухи у тимчасово окупованій Феодосії. Вони супроводжувалися детонацією та потужним вогнем. Пізніше у Повітряних силах сповістили, що вибухи були на великому десантному кораблі загарбників.

Вони супроводжувалися детонацією та потужним вогнем. Пізніше у Повітряних силах сповістили, що вибухи були на великому десантному кораблі загарбників. Про самі вибухи російські й українські телеграм-канали почали писати близько 03:30. Тоді повідомлялося про надзвичайну подію на одній із баз російського флоту.

Мешканці самої Феодосії чули та бачили вибухи у районі порту. Вони навіть активно ділилися у мережі побаченим. Ясна річ, заявляли про те, що буцімто успішно працює ППО. Правда, фото- та відеоматеріали демонстрували, що все абсолютно навпаки.

О 03:47 командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук написав у своєму телеграмі пост. Його він присвятив тому, що відбувалося вночі у Феодосії. Він висловив подяку всім причетним за знищення ВДК "Новочеркаськ".

А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",

– написав він.