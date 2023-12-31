Так, недавно Центр национального сопротивления обнародовал письмо главнокомандующего вмф Николая Евменова мэру Новочеркасска Юрию Лысенко, в котором он предлагает провести день траура в городе в связи с гибелью на борту корабля 74 моряков.

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Не смог сказать "Нет"

Пропагандисты поинтересовались у Лысенко, действительно ли он получал такое письмо.

Впрочем, мэр не нашел, что ответить.

"Я не комментирую никаких писем", – коротко сказал чиновник. Таким образом он отказался подтвердить достоверность письма, в котором говорилось о больших потерях окупантов. В то же время чиновник не смог и опровергнуть гибель 74 моряков и ранения 27.

Напомним, что киберспециалисты Центра национального сопротивления перехватили документ, где речь идет о вражеских потерях в результате удара по кораблю "Новочеркасск". Доступ к письму удалось получить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки канала "Россия 1".

Крымские медиа начали быстро распространять пресрелиз вмф россии. Однако впоследствии один за другим они внезапно начали удалять эти сообщения.

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