Цель захватчиков – уничтожать украинцев. На этом в эфире телемарафона подчеркнул спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя возможную "связь" массированной атаки и удара по кораблю "Новочеркасск", передает 24 Канал.

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Цели прописаны по приоритетности

По словам Игната, считать "местью" массированную атаку неправильно. Ведь враг планирует свои удары в соответствии со своими стратегическими или тактическими замыслами. Они все равно готовили бы их и осуществили независимо от того, был ли уничтожен их корабль или нет.

Какая там может быть месть? У нас война уже идет фактически второй год. Наша цель – уничтожать их. Их цель – уничтожать нас,

– прокомментировал Игнат.

Также военный отметил, что удары и цели у россиян прописаны по приоритетности. Это как военные объекты, так и гражданские, оборонные предприятия, объекты критической инфраструктуры.

74 зрителей Кобзона из "Новочеркасска"

Специалисты "Кибер Сопротивления" перехватили письмо, в котором россияне признают гибель 74 моряков в результате удара по "Новочеркасску". Речь идет об официальном обращении главкома Военно-морского флота России, в котором тот предлагает объявить двухдневный траур в городе Новочеркасске в связи со смертью оккупантов.

Напомним, что ночью 26 декабря украинская тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России, дислоцировавшийся в Феодосии.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что на борту корабля был ценный груз – иранские "Шахеды".

Массированная атака по Украине