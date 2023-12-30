Цель захватчиков – уничтожать украинцев. На этом в эфире телемарафона подчеркнул спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя возможную "связь" массированной атаки и удара по кораблю "Новочеркасск", передает 24 Канал.
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Цели прописаны по приоритетности
По словам Игната, считать "местью" массированную атаку неправильно. Ведь враг планирует свои удары в соответствии со своими стратегическими или тактическими замыслами. Они все равно готовили бы их и осуществили независимо от того, был ли уничтожен их корабль или нет.
Какая там может быть месть? У нас война уже идет фактически второй год. Наша цель – уничтожать их. Их цель – уничтожать нас,
– прокомментировал Игнат.
Также военный отметил, что удары и цели у россиян прописаны по приоритетности. Это как военные объекты, так и гражданские, оборонные предприятия, объекты критической инфраструктуры.
74 зрителей Кобзона из "Новочеркасска"
Специалисты "Кибер Сопротивления" перехватили письмо, в котором россияне признают гибель 74 моряков в результате удара по "Новочеркасску". Речь идет об официальном обращении главкома Военно-морского флота России, в котором тот предлагает объявить двухдневный траур в городе Новочеркасске в связи со смертью оккупантов.
Напомним, что ночью 26 декабря украинская тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России, дислоцировавшийся в Феодосии.
В Центре стратегических коммуникаций отметили, что на борту корабля был ценный груз – иранские "Шахеды".
Массированная атака по Украине
- 29 декабря утром страна-агрессорка совершила самую массированную атаку Украины с воздуха, выпустив более сотни крылатых ракет. В общем враг использовал 158 воздушных целей. Из них были уничтожены – 114: 27 "Шахедов" и 87 ракет.
- Под вражеским ударом оказалось несколько областных центров. Среди них – Киев, Львов, Запорожье, Днепр и Одесса.
- В частности, атака на столицу стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей. Здесь уже известно о 16 погибших, поисково-спасательная операция продолжается.
- По словам Зеленского, по состоянию на 30 декабря 39 человек погибли в результате вчерашнего массированного удара по Украине. Пострадали 159 человек.
- Повреждения получили около 120 городов и сел — сотни гражданских объектов.