Мета загарбників – знищувати українців. На цьому в ефірі телемарафону наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи можливий "зв'язок" масованої атаки та удару по кораблю "Новочеркаськ", передає 24 Канал.

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Цілі прописані за пріоритетністю

За словами Ігната, вважати "помстою" масовану атаку неправильно. Адже ворог планує свої удари відповідно до своїх стратегічних чи тактичних задумів. Вони однаково готували б їх і здійснили незалежно від того, чи був би знищений їхній корабель чи ні.

Яка там може бути помста? У нас війна вже йде фактично другий рік. Наша мета – знищувати їх. Їхня мета – знищувати нас,

– прокоментував Ігнат.

Також військовий зазначив, що удари і цілі в росіян прописані за пріоритетністю. Це як військові об'єкти, так і цивільні, оборонні підприємства, об'єкти критичної інфраструктури тощо.

74 глядачів Кобзона з "Новочеркаська"

Фахівці "Кібер Спротиву" перехопили листа, у якому росіяни визнають загибель 74 моряків внаслідок удару по "Новочеркаську". Йдеться про офіційне звернення головкома Військово-морського флоту Росії, у якому той пропонує оголосити дводенний траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю окупантів.

Нагадаємо, що вночі 26 грудня українська тактична авіація атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії, який дислокувався у Феодосії.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що на борту корабля був цінний груз – іранські "Шахеди".

Масована атака по Україні