Зазвичай Кремль намагається виправдати чи пояснити цинічні вбивства людей, проте цього разу, мабуть, навіть у пропагандистів закінчилися аргументи. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, чому влада країни-агресора мовчить про масовану атаку по Україні.

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Асиметрична війна

Росія веде політику терору та вбивств цивільних людей в Україні. Попри те, що з воєнного погляду немає жодного сенсу в постійному вбивстві мирних українців, в ударах по мирних містах, житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Сказати їм (російському керівництву – 24 Канал) нічого, всі слова сказані,

– мовив Яковенко.

Україна знищує великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії, 5 бомбардувальників Су-34, а Росія вбиває 26 цивільних громадян.

Ось особливість цієї війни. Україна знищує військові об'єкти, а Росія – мирних людей. Така асиметрична війна,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Владімір Путін однією з цілей так званої "сво" називає денацифікацію. У хворій уяві диктатора мирні мешканці України – нацисти. Очевидно, очільник Кремля поступово намагається реалізувати цю ціль – знищити всіх українців.

Денацифікація – система заходів зі звільнення економіки, політики, культури, ЗМІ та юриспруденції Німеччини та Австрії від впливу та наслідків націонал-соціалізму після Другої світової війни. Також це поняття використовується російською пропагандою як привід для вторгнення в Україну.

Російський диктатор маніакально фанатіє від "сакральних дат", тому, наприклад, обстріли України чи наступи на фронті росіяни пов'язують зі святами або важливими історичними датами.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Минулого року окупанти 31 грудня завдали потужного удару по житловій та цивільній забудові України. Цього року ворог здійснив обстріл дещо раніше – 29 грудня.

"Я не впевнений, що напередодні Нового року не буде приблизного того ж самого. Я думаю, що у росіян гидка й підла натура, тому вони можуть спробувати зіпсувати людям свято", – додав Яковенко.

Масована атака по Україні 29 грудня