Росія 29 грудня масовано атакувала Україну. Ворог запустив понад 100 ракет, які коштували йому дуже дорого.

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Куди Росія могла спрямувати ці кошти

За одну ніч держава-агресорка витратила:

на 20 мільярдів більше, ніж річний бюджет Рязанської області;

бюджет Тамбова на 16 років;

На 17 мільярдів рублів більше, ніж виділяють усім регіонам Росії на модернізацію систем комунальної інфраструктури у 2024 році.

У два рази більше, ніж виділили всім регіонам Росії на оновлення громадського транспорту в 2023 році;

На 30% більше, ніж виділяє МОЗ Росії на обладнання та ремонт медичних закладів на рівні регіонів.

Лише на 30 мільярдів менше, ніж піде на будівництво всіх шкіл у 64 регіонах Росії.

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