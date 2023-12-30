Росія 29 грудня масовано атакувала Україну. Ворог запустив понад 100 ракет, які коштували йому дуже дорого.
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Куди Росія могла спрямувати ці кошти
За одну ніч держава-агресорка витратила:
- на 20 мільярдів більше, ніж річний бюджет Рязанської області;
- бюджет Тамбова на 16 років;
- На 17 мільярдів рублів більше, ніж виділяють усім регіонам Росії на модернізацію систем комунальної інфраструктури у 2024 році.
- У два рази більше, ніж виділили всім регіонам Росії на оновлення громадського транспорту в 2023 році;
- На 30% більше, ніж виділяє МОЗ Росії на обладнання та ремонт медичних закладів на рівні регіонів.
- Лише на 30 мільярдів менше, ніж піде на будівництво всіх шкіл у 64 регіонах Росії.
Масований удар 29 грудня: головне
- Напередодні Нового року російські окупанти вдалися до чергового масованого удару. Під час атаки використовували майже всі види озброєння, окрім "Калібрів". у багатьох містах Росія поцілила у об'єкти цивільної інфраструктури та у житлові будинки.
- Внаслідок ракетного удару по столиці постраждало 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція ще триває. Відомо, що у Київській області також працювала протиповітряна оборона, а у кількох районах Києва спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники.
- В Україні, за даними обласних військових адміністрацій, щонайменше 31 загибла людина та 148 поранених внаслідок ворожої атаки. Ввечері глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 19:29 29 грудня відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України.
- Одна з ракет порушила повітряний простір Польщі. На тлі цієї надзвичайної ситуації президент країни Анджей Дуда скликав термінове засідання Бюро національної безпеки Польщі, а прем'єр-міністр Дональд Туск провів нараду з представниками військового командування.