Россия 29 декабря массированно атаковала Украину. Враг запустил более 100 ракет, которые стоили ему очень дорого.
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Куда Россия могла направить эти средства
За одну ночь государство-агрессорша потратило:
- на 20 миллиардов больше, чем годовой бюджет Рязанской области;
- бюджет Тамбова на 16 лет;
- На 17 млрд рублей больше, чем выделяют всем регионам России на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году.
- В два раза больше, чем выделили всем регионам России на обновление общественного транспорта в 2023 году;
- На 30% больше, чем выделяет Минздрав России на оборудование и ремонт медицинских учреждений на уровне регионов.
- Только на 30 миллиардов меньше, чем уйдет на строительство всех школ в 64 регионах России.
Массированный удар 29 декабря: главное
- В канун Нового года российские оккупанты прибегли к очередному массированному удару. Во время атаки использовали почти все виды вооружения, кроме "Калибров". во многих городах Россия попала в объекты гражданской инфраструктуры и в жилые дома.
- В результате ракетного удара по столице пострадали 30 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Известно, что в Киевской области также работала противовоздушная оборона, а в нескольких районах Киева вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями.
- В Украине, по данным областных военных администраций, по меньшей мере 31 погибший человек и 148 раненых вследствие вражеской атаки. Вечером глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 19:29 29 декабря известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.
- Одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши. На фоне этой ситуации президент страны Анджей Дуда созвал срочное заседание Бюро национальной безопасности Польши, а премьер-министр Дональд Туск провел совещание с представителями военного командования.