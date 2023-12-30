Россия 29 декабря массированно атаковала Украину. Враг запустил более 100 ракет, которые стоили ему очень дорого.

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Куда Россия могла направить эти средства

За одну ночь государство-агрессорша потратило:

на 20 миллиардов больше, чем годовой бюджет Рязанской области;

бюджет Тамбова на 16 лет;

На 17 млрд рублей больше, чем выделяют всем регионам России на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году.

В два раза больше, чем выделили всем регионам России на обновление общественного транспорта в 2023 году;

На 30% больше, чем выделяет Минздрав России на оборудование и ремонт медицинских учреждений на уровне регионов.

Только на 30 миллиардов меньше, чем уйдет на строительство всех школ в 64 регионах России.

Массированный удар 29 декабря: главное