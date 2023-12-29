По данным МВД, по состоянию на 10:30 известно о по меньшей мере 12 погибших и более 75 раненых. 24 Канал собрал данные о ситуации во всех областях о количестве и состоянии потерпевших.

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Впоследствии заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба сообщил, что во время сегодняшней атаки Россия унесла жизни по меньшей мере 14 мирных украинцев, более 80 человек ранены.

Важно! В Киеве и Запорожье под завалами до сих пор могут находиться люди.



Россия совершила самую массовую атаку с воздуха / Фото с телеграмму Алексея Кулебы

Киев

В Подольском и Святошинском районах Киева зафиксировано падение обломков. В Подольском районе произошло возгорание на территории складских помещений. В Святошинском загорелся жилой многоэтажный дом. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей.

По информации начальника КМВА Сергея Попка, по состоянию на 10.50 в столице 21 пострадавший и один погибший. В то же время, информацию продолжают уточнять и обновлять.

Предварительно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов разрушенного складского помещения достали тело мужчины.

Львов

Во Львове произошло попадание в жилой дом по улице Игната Хоткевича. В одном из лицеев начался пожар.

На данный момент количество пострадавших во Львове возросло до 15. Известно, что в результате удара погиб один человек.

Последствия атаки во Львове / Фото Львовская ОВА

Днепр

В Днепре ряд взрывов привел к значительным разрушениям. Известно о попадании по торговому центру и роддому. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие.

В результате атаки погибли четыре человека, еще около 15 ранены.

Ликвидация последствий атаки в Днепре / Фото Днепропетровска

Харьков

По Харькову россияне 22 ракетных удара. Пострадала гражданская инфраструктура: в частности поликлиника, школа, жилые дома и промышленное предприятие. Погиб один человек, девять раненых.

Одесса

В Одессе ракеты ударили по жилым домам, двое погибших и 15 раненых, среди них двое детей шести и восьми лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Два человека – погибли.

Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека.

Последствия атаки в Одессе / Фото Общественного

Запорожье

Оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья. Предварительно сообщалось, что один человек погиб, 10 ранены.

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что, к сожалению, количество жертв утренней ракетной атаки увеличилось.

Спасатели, проводящие поисково-спасательную операцию на месте обстрела, достали из-под завалов частного дома тело еще одной женщины.

В Запорожье из-под завалов достали тело женщины: видео

Конотоп

Городской голова Конотопа Артем Семенихин рассказал, что в городе было 5 прилетов. По его словам, повреждения получили многие дома, помещения, там выбиты двери, окна, стекло.

Три человека пострадали, имеют порезы от стекла.

Ликвидация последствий продолжается