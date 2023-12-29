Собственно, в ночь на 29 декабря оккупанты начали обстрел, по состоянию на 08:30 атака не прекращается. В частности, взрывы слышали в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других городах нашего государства.

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Как у Зеленского прокомментировали массированную атаку

Глава Офиса Президент Андрей Ермак отметил, что под прицелом у врага – прежде всего гражданские. Он отметил, что наше государство нуждается в большей поддержке от партнеров, чтобы себя защитить.

Массированная атака террористов, снова по нашим городам летят ракеты, атака по гражданским. Украине необходима поддержка. Мы будем еще крепче, делаем все, чтобы укреплять наш воздушный щит. Но мир должен видеть, что нам нужно больше поддержки и сил для того, чтобы остановить этот террор.

В другом сообщении, опубликованном вскоре, Ермак констатировал, что уже известно о погибших в результате этого ракетного обстрела.

Обратите внимание! Собственно, известно о жертвах и пострадавших в Днепре. Захватчики попали в этом городе в торговый центр. На место события выехали медики и спасатели.

В то же время, сообщение опубликовала советница главы ОП по вопросам коммуникаций. Дарья Зарывна заявила, что российская армия бьет по гражданской инфраструктуре из баллистических и крылатых ракет, и это не должно стать нормой.

"Бьют по ТЦ, по гражданским объектам крылатыми и баллистическими ракетами, "Шахедами". Атаки россиян происходят каждый день. Мы не имеем и не можем позволить, чтобы это стало нормой – Запад должен понимать, что это вопрос безопасности и победы в битве за мировой порядок против автократий", – написала представительница ОП.

По словам Зарывны, Путин думает воспользоваться политической борьбой и разбалансировать западную коалицию. Мировая демократия должна этому противостоять и не подвергаться провокациям Кремля.

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Кроме того, стоит упомянуть, что советник главы ОП Михаил Подоляк рассказывал о планах на 2024 год, среди которых есть, в частности, цель "прижать Путина". Как он отметил, сейчас все усиленно работают, чтобы Силы обороны получили не просто больше оружия, а оно было более технологичным.

"Украина должна взять за шиворот таких людей как Путин. Чтобы оно визжало на весь мир, когда его будут держать и вытащить на "солнце демократии". Поэтому будем с вами продолжать в 2024-м году делать то, что делали в 2023-м. Верить, проводить переговоры", – акцентировал Подоляк.