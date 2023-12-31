В ночь на 29 декабря и под утро этого дня Россия была ракетами и дронами по Украине. В то же время утром 31 декабря глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о еще одном погибшем – 45-летнем мужчине.
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Очередная жертва атаки на Днепр
По словам чиновника, погиб гражданин в больнице. Врачи до последнего дыхания и стука сердца боролись за его жизнь.
В больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Это 45-летний мужчина. Медики до последнего сражались за него. Но, к сожалению...
– написал глава региона.
Лысак добавил, что террористический акт оккупантов в то утро в общей сложности унес жизни 7 человек. На утро 31 декабря известно, что 18 пациентов остаются в больницах.
"В частности, и полуторагодовалый мальчик (находится в больнице – 24 Канал). Большинство травмированных – в среднем состоянии. Двое – тяжелые", – отмечает председатель областной военной администрации.
Больше об ударе
- Взрывы в Днепре раздались 29 декабря. Стало известно, что российские войска совершили жестокий обстрел города, в результате которого было разрушено здание роддома и торговый центр.
- В ходе атаки пострадали частные дома, административные здания, многоэтажки и автомобили. Жертвами обстрела стали не менее 7 человек (по состоянию на утро 31 декабря). Среди пострадавших – 1,5-летний ребенок. Несколько десятков человек получили ранения.
- Трагичность ситуации обусловлена еще и тем, что в родильном отделении на момент удара находились роженицы, беременные женщины, их родные и медицинский персонал.
- Ольга Зарубина, которая была в роддоме с дочерью, поделилась своим опытом выживания во время атаки. Женщина отметила отсутствие паники среди присутствующих и наличие необходимых средств для новорожденных в укрытии.
- Воздушные силы Украины уточняли, что враг запустил баллистическое вооружение с Юга в направлении Днепра. Эти сообщения как раз предшествовали взрывам. Спасатели оперативно выехали после атаки на места поражения, приступили к поисковым работам.