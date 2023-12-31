У ніч на 29 грудня та під ранок цього дня Росія била ракетами та дронами по Україні. Водночас вранці 31 грудня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ще одного загиблого – 45-річного чоловіка.
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Чергова жертва атаки на Дніпро
За словами посадовця, загинув громадянин у лікарні. Лікарі до останнього подиху та стуку серця боролися за його життя.
У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього. Та, на жаль...
– написав очільник регіону.
Лисак додав, що терористичний акт окупантів того ранку загалом забрав життя 7 людей. Станом на ранок 31 грудня відомо, що 18 пацієнтів залишаються у лікарнях.
"Зокрема, й півторарічний хлопчик (перебуває в лікарні – 24 Канал). Більшість травмованих – у середньому стані. Двоє – важкі", – наголошує голова обласної військової адміністрації.
Більше про удар
- Вибухи в Дніпрі пролунали 29 грудня. Стало відомо, що російські війська здійснили жорстокий обстріл міста, внаслідок якого було зруйновано будівлю пологового будинку та торговельний центр.
- Під час атаки постраждали приватні будинки, адміністративні будівлі, багатоповерхівки та автомобілі. Жертвами обстрілу стали щонайменше 7 осіб (станом на ранок 31 грудня), серед яких 1,5-річна дитина. Декілька десятків 28 осіб отримали були поранені.
- Трагічність ситуації зумовлена ще й тим, що в пологовому відділенні на момент удару перебували породіллі, вагітні жінки, їхні рідні та медичний персонал.
- Ольга Зарубіна, яка була в пологовому будинку з донькою, поділилася своїм досвідом виживання під час атаки. Жінка наголосила на відсутності паніки серед присутніх та наявності необхідних засобів для новонароджених у сховищі.
- Повітряні сили України уточнювали, що ворог запустив балістичне озброєння з Півдня в напрямку Дніпра. Ці повідомлення якраз-таки передували вибухам. Рятувальники оперативно виїхали після атаки на місця ураження, розпочали пошукові роботи.