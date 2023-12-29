Вибухи підтверджує кореспондент 24 Каналу. На момент атаки у місті було оголошено повітряну тривогу.

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Станом на 7:00 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півдня на Дніпро і уже за кілька хвилин у місті прогримів вибух.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що офіційну інформацію про вибухи оприлюднять після відбою повітряної тривоги та закликав до інформаційної тиші.

Станом на 07:13 кореспондент Суспільного повідомив про повторні вибухи у Дніпрі.

Згодом місто знову сколихнули вибухи. Про нову серію вибухів повідомили станом на 07:37.