Про головні події дня станом на 29 грудня, ситуацію на фронті та тилу, наслідки дронової атаки ворога та результати роботи ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:23, 29 грудня Близько 10 ударів по Харкову За даними Харківської ОВА, окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Тип озброєння встановлюють експерти. Попередньо, без постраждалих. Інформацію щодо руйнувань встановлюють.

06:19, 29 грудня В Одесі пошкоджено багатоповерхівку Мер Одеси показав наслідки російської атаки по місту. В одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа, її вдалося оперативно ліквідувати. В Одесі сталась пожежа у багатоповерхівці: відео

05:59, 29 грудня Прильоти у Львові За інформацією Андрія Садового, під час повітряної атаки у Львові зафіксовано два влучання. "Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", – написав він.

05:10, 29 грудня Харків зазнав обстрілу Міський голова Ігор Терехов повідомив, що Харків перебуває під масованим ракетним обстрілом. За його словами, у місті пролунали щонайменше шість вибухів.

04:40, 29 грудня У Львові працювала ППО У Львівській області пролунали вибухи. В Львівській ОВА повідомили, що працює протиповітряна оборона. Очільник ОВА Максим Козицький уточнив, що ППО працювала у Яворівському районі області.

03:40, 29 грудня Зліт 9 бортів Ту-95МС Повітряні сили попередили про виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.