Про головні події дня станом на 29 грудня, ситуацію на фронті та тилу, наслідки дронової атаки ворога та результати роботи ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Близько 10 ударів по Харкову
За даними Харківської ОВА, окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Тип озброєння встановлюють експерти.
Попередньо, без постраждалих. Інформацію щодо руйнувань встановлюють.
В Одесі пошкоджено багатоповерхівку
Мер Одеси показав наслідки російської атаки по місту. В одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа, її вдалося оперативно ліквідувати.
В Одесі сталась пожежа у багатоповерхівці: відео
Прильоти у Львові
За інформацією Андрія Садового, під час повітряної атаки у Львові зафіксовано два влучання.
"Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", – написав він.
Харків зазнав обстрілу
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що Харків перебуває під масованим ракетним обстрілом. За його словами, у місті пролунали щонайменше шість вибухів.
У Львові працювала ППО
У Львівській області пролунали вибухи. В Львівській ОВА повідомили, що працює протиповітряна оборона. Очільник ОВА Максим Козицький уточнив, що ППО працювала у Яворівському районі області.
Зліт 9 бортів Ту-95МС
Повітряні сили попередили про виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.
Шахеди долетіли на Захід країни
Ворог вкотре атакував Україну ударними безпілотниками. "Шахеди" запустили з двох напрямків – північного та південного.
Впродовж ночі дрони долетіли до Волинської та Львівської областей.
Станом на 3 ранку повітряна тривога охопила Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області. Суспільне повідомляло про вибухи, які чули на Хмельниччині.