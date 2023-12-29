За минулу добу на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Ворог ходив в безуспішні атаки на Сході та Півдні, а Сили оборони виснажували противника, завдаючи йому втрат у техніці і живій силі.
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Запеклі бойові дії на Сході
Що відбувається під Синьківкою: дивіться на карті
Де українці зупинили росіян у районі Новобахмутівки: дивіться карту
Окупанти провели невдалі атаки у районі Новомихайлівки: дивіться на карті
Сили оборони попри тиск ворога не відступають з лівобережжя Дніпра
Окупанти хотіли повернути позиції біля Новодарівки: дивіться на карті
Яка ситуація на інших ділянках фронту