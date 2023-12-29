За минулу добу на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Ворог ходив в безуспішні атаки на Сході та Півдні, а Сили оборони виснажували противника, завдаючи йому втрат у техніці і живій силі.

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Запеклі бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Що відбувається під Синьківкою: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку захисники відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати окупантів, які не полишає спроб оточити Авдіївку. Зокрема, наші воїни зупинили 14 ворожих атак східніше Новобахмутівки й Авдіївки, ще 12 атак – у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Де українці зупинили росіян у районі Новобахмутівки: дивіться карту

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там захлинулися 6 ворожих атак.

Окупанти провели невдалі атаки у районі Новомихайлівки: дивіться на карті

На Лиманському та Шахтарському напрямках ворог наступальних дій не вів.

Сили оборони попри тиск ворога не відступають з лівобережжя Дніпра

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Окупанти хотіли повернути позиції біля Новодарівки: дивіться на карті

На Херсонському напрямку українські захисники намагаються розширити плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Ворог, попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій, отримавши по зубах, відступив.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснює диверсії, аби завадити перекиданню українських військ на найбільш гарячі напрямки.