За минулу добу на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Ворог ходив в безуспішні атаки на Сході та Півдні, а Сили оборони виснажували противника, завдаючи йому втрат у техніці і живій силі.

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Запеклі бойові дії на Сході

Що відбувається під Синьківкою: дивіться на карті

Де українці зупинили росіян у районі Новобахмутівки: дивіться карту

Окупанти провели невдалі атаки у районі Новомихайлівки: дивіться на карті

Сили оборони попри тиск ворога не відступають з лівобережжя Дніпра

Окупанти хотіли повернути позиції біля Новодарівки: дивіться на карті

Яка ситуація на інших ділянках фронту