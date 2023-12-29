За минувшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения. Враг ходил в безуспешные атаки на Востоке и Юге, а Силы обороны истощали противника, нанося ему урон в технике и живой силе.

Смотрите также Несет смертоносную ракету: особенности Ту-22м3, которым Россия обстреливала Украину ночью

Ожесточенные боевые действия на Востоке

На Купянском направлении Силы обороны отразили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Что происходит под Синьковкой: смотрите на карте

На Бахмутском направлении защитники отбили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать оккупантов, не оставляющих попыток оцепить Авдеевку. В частности, наши воины остановили 14 вражеских атак восточнее Новобахмутовки и Авдеевки, еще 12 атак – в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Где украинцы остановили россиян в районе Новобахмутовки: смотрите карту

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там захлебнулись 6 вражеских атак.

Оккупанты провели неудачные атаки в районе Новомихайловки: смотрите на карте

На Лиманском да Шахтерском направлениях враг наступательных действий не вел.

Силы обороны, несмотря на давление врага, не отступают с левобережья Днепра

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки южнее Новодаровки, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Оккупанты хотели вернуть позиции возле Новодаровки: смотрите на карте

На Херсонском направлении украинские защитники пытаются расширить плацдарм на левом берегу реки Днепр. Враг, несмотря на значительные потери, не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий, получив по зубам, отступил.

Какая ситуация на других участках фронта

На Волынском да Полесском направлениям обстановка остается без существенных изменений.

На Северском да Слобожанском направлениях противник осуществляет диверсии, чтобы помешать переброске украинских войск в наиболее горячие направления.