За минувшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения. Враг ходил в безуспешные атаки на Востоке и Юге, а Силы обороны истощали противника, нанося ему урон в технике и живой силе.

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Ожесточенные боевые действия на Востоке

Что происходит под Синьковкой: смотрите на карте

Где украинцы остановили россиян в районе Новобахмутовки: смотрите карту

Оккупанты провели неудачные атаки в районе Новомихайловки: смотрите на карте

Силы обороны, несмотря на давление врага, не отступают с левобережья Днепра

Оккупанты хотели вернуть позиции возле Новодаровки: смотрите на карте

Какая ситуация на других участках фронта