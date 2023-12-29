За минувшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения. Враг ходил в безуспешные атаки на Востоке и Юге, а Силы обороны истощали противника, нанося ему урон в технике и живой силе.
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Ожесточенные боевые действия на Востоке
Что происходит под Синьковкой: смотрите на карте
Где украинцы остановили россиян в районе Новобахмутовки: смотрите карту
Оккупанты провели неудачные атаки в районе Новомихайловки: смотрите на карте
Силы обороны, несмотря на давление врага, не отступают с левобережья Днепра
Оккупанты хотели вернуть позиции возле Новодаровки: смотрите на карте
Какая ситуация на других участках фронта