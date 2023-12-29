Вибухи на позиціях українських захисників, які розташовані за менше, аніж 5 кілометрів до ворога, лунають майже кожні 5 – 10 секунд. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер відвідала позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку та розказала про те, що там відбувається.

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Росіяни гатять з усього, з чого лише можуть. Однак попри такий психологічний тиск, українські військові тримають оборону та відповідають ворогу.

Ворожа техніка палає

Українські бійці на очах у ведучої 24 Каналу знищили російський танк. Це вдалося зробити за допомогою FPV-дрона. Від того часу, як ворожу техніку зафіксували наші військові, до моменту її знищення минуло менше, ніж хвилина.

Екіпажі FPV-дронів працюють дуже злагоджено. У кожному з них кілька людей. Кожен із бійців відповідає за свою частину роботи.

Для того, аби ворожа техніка палала яскраво від удару дроном, треба вибухівка. Тому інженери виготовляють її з усього, що можна дістати, придбати чи обміняти.

Українська піхота, яка тримає позиції за менше, ніж за 5 кілометрів від росіян, дуже сильно окопується. Нині українські війська будують дуже потужну оборону. Цьому приділяють дуже багато часу. Адже це – захист наших бійців та можливість надійніше тримати позиції.

ЗСУ важлива підтримка

Нині найбільший біль на фронті – це сварки серед цивільних у тилу передусім щодо мобілізації. Обговорення серед українців та спроби частини суспільства уникнути мобілізації – це те, що дуже бісить та демотивує українських військових.

Українські захисники та захисниці готові боронити українців, однак вони хочуть розуміти, що рано чи пізно їх можуть замінити. Адже людський ресурс, на жаль, вичерпний.

За словами армійців, у них створюється враження, що охочих їх замінити на фронті – не так багато. Тому варто думати перед публікацією тих чи інших думок у соцмережах про те, чи будуть вони об'єднувати суспільство, чи навпаки – сіяти розбрат.

Для ЗСУ важливо відчувати підтримку з тилу. Принаймні, фінансову, якщо не брати участь у бойових діях. Російська армія велика та має великий ресурс. Тому, для того, аби українські війська могли тримати позиції, їх важливо підтримувати. Саме від українців у тилу залежить те, як Збройні Сили України відчуватимуть себе на фронті.

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