Залужний в ефірі телемарафону наголосив, що росіяни можуть за два-три місяці, зосередивши на цьому напрямку артилерію, авіаційні засоби перетворити будь-який населений пункт України у "Бахмут-2". Наразі подібна ситуація відбувається в Авдіївці.

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Він пояснив, якими принципами керується командування під час бойових дій.

Не потрібно нам зациклюватись та робити якесь "шоу чи скорботу" біля конкретного населеного пункту. Ведення дій підпорядковуються своїм законам, які не залежать, чи сподобається командирам, політикам або журналістам,

– зазначив головнокомандувач.

Він зазначив, що коли противник завдає вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів, це приносить результат: вони розбивають будівлі, уражають солдат. Проте для головкома важливо насамперед зберегти життя українських захисників.

"Нам дорогий кожний клаптик землі, будемо обороняти рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — зберігаємо людей, а потім відвоюємо", – підкреслив Валерій Залужний.

Зверніть увагу! Видання Independent з посиланням на заяви українських військових, припускає, що росіяни можуть прорвати лінію оборони ЗСУ поблизу Авдіївки "протягом декількох днів". Це може статися, якщо Сполучені Штати припинять військову допомогу Україні. Водночас термінова підтримка від західних партнерів дозволить стримати натиск ворог на Авдіївку.

Яка ситуація в Авдіївці