Відповідну інформацію в ефірі телемарафону озвучив військовослужбовець першого загону центру спецпризначення Омега з позивним "Зигзаг". ЗСУ тримають все під контролем.
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Росіяни хочуть оточити Авдіївку
Військовослужбовець з позивним "Зигзаг" повідомляє, що росіяни проводять спроби штурмів з флангів Авдіївки – вони прагнуть відокремити логістичний коридор, так звану "дорогу життя. ЗСУ отримують все необхідне саме цим шляхом.
Водночас військовий зазначає, що дорога повністю підконтрольна ЗСУ та Силам оборони. Питань з постачання припасів на Авдіївському напрямку не виникає.
Я на сьогоднішній день взагалі не бачу проблеми з постачанням та забезпеченням БК на цьому напрямку,
– зазначив він.
Оборона Авдіївки: останні новини
- Росіяни регулярно змінюють тактику нападів на Авдіївку, через те, що всі попередні просто ламаються. Наразі їх план – просто проривати лінію оборони. Однак цей план також не спрацював – уся техніка була підбита, лінія оборони втрималась.
- Ворог прагне показати внутрішньому споживачу хоч якісь "перемоги", тому спроби захоплення Авдіївки – це радше політичне завдання. Для цього росіяни не шкодують своїх солдатів, адже скоро вибори.
- Наразі окупанти активно штурмують промзону, однак не мають жодних успіхів. Вони намагалися вийти з садового товариства "Виноградники" та зайти в перші вулиці міста, перетворити все в сіру зону.