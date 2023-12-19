Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу, що відбувається біля міста. За його словами, ворог постійно змінює тактику, але це йому не допомагає.

До теми Активно штурмують промзону, – боєць ЗСУ розповів, чи мали росіяни успіхи біля Авдіївки

"Вони вже ухвалили для себе план – просто проривати лінію оборони. Хоча вчора (18 грудня – 24 Канал) їм це не вдалось – уся техніка була підбита, лінія оборони втрималась. Це вкотре показує, що ми їм ламаємо будь-які плани", – наголосив Барабаш.

Яка тепер тактика росіян біля Авдіївки

Від початку загострення 10 жовтня окупанти кілька разів змінювали тактику. Спочатку атакували великими групами з кількох напрямків одночасно, потім вдались до штурмів малими групами, тепер знову беруть кількістю.

Якщо говорити про кількість штурмових дій – їх менше, але вони великі за технікою та особовим складом,

– зазначив Барабаш.

Так, ворог намагається реалізувати поставлені цілі й завдання – оточити місто та ввійти в нього. Найгарячіші напрямки – з боку Степового, біля коксохімічного заводу й промзони.

Захисники не просто тримаються

Українські бійці відбивають усі атаки ворога, не даючи йому просунутись. Це можливо, зокрема, завдяки професійності командирів.

Знаю командирів на нашому напрямку – усі досвідчені офіцери. Вони мають і план "А", і план "Б", і план "В". І навіть "Г", я впевнений, також є,

– переконаний Барабаш.

Ба більше, захисники не лише стоять в обороні. За будь-якої нагоди вони контратакують противника. Найчастіше це стається на півдні Авдіївки, але часом і на півночі також.

Зверніть увагу! Контратакуючи, українські бійці відтіснили окупантів від Степового на півночі Авдіївки.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини