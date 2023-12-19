Уже понад рік росіяни озвучують різні дедлайни для захоплення міста. Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, додавши, що упродовж цього часу терміни постійно змінюються.

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Чи зможе Росія захопити Авдіївку

Кремлівські пропагандисти розповідають, що вже незабаром досягнуть своєї мети, кажуть, що вийшли на околиці міста, тому нібито варто чекати успіхів. Однак бійцям, які сьогодні боронять Авдіївку, ведуть бої у надзвичайно складних умовах та знищують ворога – всі ці російські дедлайни абсолютно неважливі. Про них вони не думають і не говорять.

Українці чули про "велике звернення" Путіна до народу. Планувалося, що там він скаже щось про Авдіївку, але ніяких успіхів не було. Відтак за декілька днів до "прямої лінії" пропагандисти почали розповідати, що нібито оточать місто до Нового року.

Зверніть увагу! Владімір Путін 14 грудня провів першу пресконференцію від початку повномасштабної війни. Він говорив про мобілізацію, зростання цін, а також заявив, що цілі так званої "сво" не змінилися.

"Тепер всі розуміють, що цього (захоплення Авдіївки – 24 Канал) не буде, тому кажуть, що нібито чогось досягнуть до президентських псевдовиборів у Росії. Впевнений, у них нічого не вийде", – сказав Віталій Барабаш.

Він додав, що ситуація на цьому напрямку непроста, українським військовим зараз дуже важко. Місцевим жителям і місцевій владі – також, адже треба забезпечувати життєдіяльність міста у таких умовах. Однак всі розуміють, що саме роблять наші військові, тому їм потрібно всіляко допомагати.

Втримаємось. Маю таке внутрішнє переконання. А вони (окупанти – 24 Канал) переламають собі хребет в Авдіївці,

– наголосив Віталій Барабаш.

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