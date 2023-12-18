За найгіршого сценарію, окупанти зможуть досягнути цієї цілі. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що поки росіяни не виконали завдань, які їм поставили іще в жовтні.

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Тиск на Авдіївку збільшується

На Авдіївському напрямку українські військові щоденно знищують росіян. Однак країна-агресорка не скаржиться на брак живої сили, тож втрати поповнює дуже швидко.

Жива сила загально не є вирішальною без механізованої компоненти. Вона лише збільшує кількість втрат, а втрати потребують постійної компенсації. Вже вона потребує мобілізації та штатної комплектації. Зараз використовують внутрішній ресурс у підрозділів на всій лінії бойових дій,

– наголосив Олександр Коваленко.

Зокрема, найчастіше росіяни використовують ресурс з Луганської області як допоміжний.

До слова, нещодавно у південному секторі – в районі Водяного – вони нарешті повноцінно ввели у бойову дію 74-ту окрему мотострілецьку бригаду зі складу 41-ї загальновійськової армії.

"Ситуація справді загрозлива, бо Авдіївка має більше вразливих місць, аніж Бахмут. При цьому біля Авдіївки зосередили набагато більше особового складу, ніж біля Бахмута. Тиск відповідно потужніший. Але не думаю, що росіяни матимуть можливість до Нового року виконати основні бойові завдання", – зауважив військовий оглядач.

Завдання оточити Авдіївку та фізично перерізати трасу 0542 ставили перед окупантами ще 10 жовтня. Однак, за негативного сценарію, це може відбутися вже після Нового року.

Який найгірший сценарій

Річ у тім, що після Нового року російські військові будуть змушені значно збільшити присутність свого угруповання біля Авдіївки. Зараз це понад 40 тисяч.

Думаю, цю кількість доведуть до 60 тисяч. Тоді, наскільки б не була міцна оборона та укріпрайон, але так чи інакше гарнізону доведеться його залишати,

– пояснив Коваленко.

Однак військовий оглядач ще раз наголосив на тому, що це у випадку "апокаліптичного" сценарію. Адже росіяни станом на сьогодні не виконали й 50% бойових завдань, які отримали на початку жовтня.

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