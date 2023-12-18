По самому худшему сценарию, оккупанты смогут достичь этой цели. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что пока россияне не выполнили задачи, которые им поставили еще в октябре.

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Давление на Авдеевку увеличивается

В Авдеевском направлении украинские военные ежедневно уничтожают россиян. Однако страна-агрессор не жалуется на нехватку живой силы, поэтому потери пополняет очень быстро.

Живая сила не является решающей без механизированной компоненты. Она только увеличивает количество потерь, а потери нуждаются в постоянной компенсации. Уже она нуждается в мобилизации и штатной комплектации. Сейчас используют внутренний ресурс у подразделений по всей линии боевых действий,

– подчеркнул Александр Коваленко.

В частности, чаще всего россияне используют ресурс из Луганской области как вспомогательный.

К слову, недавно в южном секторе – в районе Водяного, они наконец-то полноценно ввели в боевое действие 74-ю отдельную мотострелковую бригаду из состава 41-й общевойсковой армии.

"Ситуация действительно угрожающая, потому что Авдеевка имеет больше уязвимых мест, чем Бахмут. При этом возле Авдеевки сосредоточили гораздо больше личного состава, чем возле Бахмута. Давление соответственно более мощное. Но не думаю, что у россиян будет возможность до Нового года выполнить основные боевые задачи", – отметил военный обозреватель.

Задание окружить Авдеевку и физически перерезать трассу 0542 ставили перед оккупантами еще 10 октября. Однако при негативном сценарии это может произойти уже после Нового года.

Какой худший сценарий

Дело в том, что после Нового года российские военные будут вынуждены значительно увеличить присутствие своей группировки возле Авдеевки. Сейчас это больше 40 тысяч.

Думаю, это количество доведут до 60 тысяч. Тогда, сколь бы ни была прочна оборона и укрепрайон, но так или иначе гарнизону придется его покидать,

– объяснил Коваленко.

Однако военный обозреватель еще раз отметил, что это в случае "апокалиптического" сценария. Ведь россияне по состоянию на сегодня не выполнили и 50% боевых задач, которые получили в начале октября.

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