Однако украинские защитники ожидают усиления вражеских атак. Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал 24 Каналу, где продолжаются ожесточенные бои и достигли ли россияне успехов.

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Где россияне самые активные

Последние несколько дней возле Авдеевки довольно интересная погода: утром +3 и идет дождь, а вечером -3 и замерзает поверхность, что даже падают деревья. С сегодняшнего дня украинские военные зафиксировали потепление. Поля из-за огромного количества воды буквально превращаются в озера.

Погода существенно влияет на атакующие действия как ВСУ, так и российских оккупантов. Следовательно, активность боев стала менее интенсивной. Однако враг все равно пытался проводить штурмы, в частности возле Степового.

Также активно штурмуют промзону. Они пытались выйти из садового общества "Виноградники" и зайти в первые улицы города, превратить все в "серяк". Соответственно, на этих участках больше всего происходило столкновений,

– заметил боец ВСУ.

Кроме того, нынешние погодные условия сложны для защитных действий и работы дронов. Во время холода в БПЛА быстро разряжаются батареи, что затрудняет работу.

Смог ли враг продвинуться

Морозов подчеркнул, что, несмотря на сложные погодные условия, оккупанты не оставляют попыток закрепиться в "серой" зоне возле Степового и промзоны.

Однако российским оккупационным войскам не удалось взять под контроль местность вблизи Степового. До сих пор сохраняются "нейтральные" участки.

Заметьте! За 16 декабря 2023 года украинские воины уничтожили 1090 противников, а общие потери российских оккупационных войск достигли отметки примерно 347 160 россиян. Также ликвидировано 44 вражеских танка, 60 ББМ, 38 артсистем, 3 РСЗО, 1 средство ПВО и 12 дронов оперативно-тактического уровня.

Возле промзоны и на подступах к городу Авдеевка происходят определенные атакующие действия врага, направленные на дальнейшее закрепление.

Мы ждем усиления, потому что с нашей стороны кажется, что враг не чувствует потребности в пехоте,

– подчеркнул боец "Легиона Свобода".

За первые дни активных штурмов Авдеевки оккупанты потеряли более 300 единиц техники. Сейчас несколько изменили стратегию – привлекают в штурмы всего до 10 единиц.

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