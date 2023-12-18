Однако украинские защитники ожидают усиления вражеских атак. Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал 24 Каналу, где продолжаются ожесточенные бои и достигли ли россияне успехов.
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Где россияне самые активные
Последние несколько дней возле Авдеевки довольно интересная погода: утром +3 и идет дождь, а вечером -3 и замерзает поверхность, что даже падают деревья. С сегодняшнего дня украинские военные зафиксировали потепление. Поля из-за огромного количества воды буквально превращаются в озера.
Погода существенно влияет на атакующие действия как ВСУ, так и российских оккупантов. Следовательно, активность боев стала менее интенсивной. Однако враг все равно пытался проводить штурмы, в частности возле Степового.
Также активно штурмуют промзону. Они пытались выйти из садового общества "Виноградники" и зайти в первые улицы города, превратить все в "серяк". Соответственно, на этих участках больше всего происходило столкновений,
– заметил боец ВСУ.
Кроме того, нынешние погодные условия сложны для защитных действий и работы дронов. Во время холода в БПЛА быстро разряжаются батареи, что затрудняет работу.
Смог ли враг продвинуться
Морозов подчеркнул, что, несмотря на сложные погодные условия, оккупанты не оставляют попыток закрепиться в "серой" зоне возле Степового и промзоны.
Однако российским оккупационным войскам не удалось взять под контроль местность вблизи Степового. До сих пор сохраняются "нейтральные" участки.
Возле промзоны и на подступах к городу Авдеевка происходят определенные атакующие действия врага, направленные на дальнейшее закрепление.
Мы ждем усиления, потому что с нашей стороны кажется, что враг не чувствует потребности в пехоте,
– подчеркнул боец "Легиона Свобода".
За первые дни активных штурмов Авдеевки оккупанты потеряли более 300 единиц техники. Сейчас несколько изменили стратегию – привлекают в штурмы всего до 10 единиц.
Ход событий на фронте: главное
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сказал, что ситуация на фронте не является патовой. Он подчеркнул, что не может рассказывать о планах, потому что тогда "война станет шоу".
- В отчете Института изучения войны сообщается, что украинские воины продолжили наземные операции на левом берегу Херсонщины 16 декабря, в частности, пытались продвинуться в сторону лесных массивов возле села Крынки.
- В утренней сводке Генштаба говорилось, что на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. Здесь украинские воины отбили 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, и еще 11 – южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.