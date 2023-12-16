Оккупанты также готовят новую волну наступления на Авдеевку, которая может начаться в скором времени. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Есть ли у россиян возможность окружить Авдеевку
В течение 15 декабря наступательные действия россиян на Авдеевском направлении имели определенные успехи. В частности, оккупанты несколько продвинулись в районе Степного и Первомайского.
"Любое продвижение российских окупантов, захват той или иной локации, отнюдь не улучшает ситуацию на фронте. Особенно в перспективе, когда этот участок нам нужно будет увольнять", – подчеркнул Александр Коваленко.
Однако для того, чтобы быстро оцепить Авдеевку, россиянам необходимо больше ресурсов. Сейчас у них нет соответствующих сил и средств для этого.
Ситуация действительно напряженная. Сейчас мы наблюдаем подготовку россиян к третьей волне мощного наступления. Он может развернуться примерно в 20-х числах декабря, то есть к Новому году,
– отметил военный обозреватель.
Результатами наступательных действий может стать продвижение в северном и южном секторе: в районе Степного, в направлении Бердичев, а также в Северном и Тоненьком.
"Это в случае худшего сценария. Если рассматривать в общем, как россияне начали эту наступательную кампанию еще 10 октября и сейчас не достигнули боевых задач, не исключаю, что они полностью не смогут выполнить их до Нового года", – отметил Коваленко.
Так что наступательная операция окупантов на Авдеевку может перенестись и на 2024 год.
Что происходит в Авдеевке: последние новости
- В Генштабе сообщили, что по состоянию на 15 декабря враг не прекращает попыток окружить Авдеевку. Украинские военные сдерживают давление врага. В частности, в сутки им удалось отразить 45 атак врага на Авдеевском направлении.
- В частности, активные боевые действия продолжаются в районе Авдеевского коксохимического завода. Россияне пытаются проникнуть на территорию предприятия. Впрочем, в Силах обороны на Таврическом направлении заявили, что ни одна из попыток врага еще не была успешной.
- Наступательные действия оккупантов сопровождаются огромными потерями. В Белом доме сообщили, что с октября 2023 года российская армия потеряла на Авдеевском направлении около 13 тысяч военных. Поражают также потери оккупантов в технике – более 220 боевых машин, что является эквивалентом шести маневровых батальонов только по технике.