Ситуация на фронте остается непростой. За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений.

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Что происходит на направлениях фронта

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту

Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите карту

Силы обороны отбили атаки возле Приютного: смотрите карту

Ситуация на Херсонском направлении: смотрите карту

Наши военные работают по врагу

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
  • Также за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 аэробалистическую ракету Х-47М "Кинжал".
  • Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.