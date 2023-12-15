Ситуация на фронте остается непростой. За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений.
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Что происходит на направлениях фронта
Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту
Ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту
Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите карту
Силы обороны отбили атаки возле Приютного: смотрите карту
Ситуация на Херсонском направлении: смотрите карту
Наши военные работают по врагу
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
- Также за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 аэробалистическую ракету Х-47М "Кинжал".
- Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.