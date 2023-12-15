Ситуація на фронті залишається непростою. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.

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Що відбувається на напрямках фронту

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться карту

Сили оборони відбили атаки біля Приютного: дивіться карту

Ситуація на Херсонському напрямку: дивіться карту

Наші військові працюють по ворогу

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.
  • Також минулої доби наші захисники знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал".
  • Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.