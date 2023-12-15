Ситуація на фронті залишається непростою. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.
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Що відбувається на напрямках фронту
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту
Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту
Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться карту
Сили оборони відбили атаки біля Приютного: дивіться карту
Ситуація на Херсонському напрямку: дивіться карту
Наші військові працюють по ворогу
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.
- Також минулої доби наші захисники знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал".
- Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.