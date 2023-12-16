Окупанти також готують нову хвилю наступу на Авдіївку, яка може початися незабаром. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чи є в росіян можливість оточити Авдіївку

Протягом 15 грудня наступальні дії росіян на Авдіївському напрямку мали певні успіху. Зокрема, окупанти дещо просунулись в районі Степового та Первомайського.

"Будь-яке просування російських окупантів, захоплення тієї чи іншої локації, аж ніяк не покращує ситуацію на фронті. Особливо в перспективі, коли цю ділянку нам треба буде звільняти", – наголосив Олександр Коваленко.

Однак для того, аби швидко оточити Авдіївку, росіянам необхідно більше ресурсів. Зараз у них немає відповідних сил та засобів для цього.

Ситуація є справді напруженою. Зараз ми спостерігаємо за підготовкою росіян до третьої хвилі потужного наступу. Він може розгорнутись приблизно у 20-х числах грудня, тобто до Нового року,

– зазначив військовий оглядач.

Результатами наступальних дій може стати просування в північному та південному секторі: в районі Степового, в напрямку Бердичів, а також Сєверному та Тоненькому.

"Це в разі найгіршого сценарію. Якщо розглядати загально, як росіяни почали цю наступальну кампанію ще 10 жовтня і досі не досягнули бойових завдань, не виключаю, що вони повністю не зможуть виконати їх до Нового року", – зауважив Коваленко.

Тож наступальна операція окупантів на Авдіївку може перенестися і на 2024 рік.

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