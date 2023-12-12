Где враг больше всего пытается прорывать украинскую оборону. Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, заметив, что россияне пытаются продвигаться малыми пехотными группами.

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Важные изменения на Авдеевском направлении

Два дня подряд россияне активно применяют технику на Авдеевском направлении. Несколько единиц ВСУ сожгли и подбили.

Подмерзла почва и они поехали. Это было ожидаемо. ВСУ понимали это и готовились,

– отметил Барабаш.

В то же время, российская пехота продолжает штурмовать по всей линии фронта. В настоящее время наиболее горячая ситуация в районе Коксохимического завода и промзоны.

В целом горячо по всей линии обороны вокруг города. Нет участка, где спокойно. Определенные малые группы двигаются там, где раньше никогда не двигались, пытаясь находить щели в линии украинской обороны,

– сказал глава Авдеевской ГВА.

Самое главное, что линия обороны держится, несмотря на сложные погодные условия. Ведь в последние несколько дней погода ухудшилась, температура воздуха опустилась до минус 2 – 3 градусов и падает дождь.

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"Все намерзает, очень сложно, но оккупантов это не останавливает. Лезут и лезут", – заметил Барабаш.

Российская тактика

Тактика россиян не меняется. Оккупанты хотят постоянными обстрелами уничтожить город, а затем захватить его.

У врага тактика тупая, но очень простая,

– подчеркнул глава Авдеевской ГВА.

В среднем в течение суток в Авдеевской общине происходит 30 – 40 массированных обстрелов. В последние дни в районе Авдеевки российская авиация работает немного меньше, вероятно, ее враг перебросил на Юг Украины, ведь там Вооруженные Силы имеют определенные успехи. Несмотря на это, россияне все равно держат город в напряжении.

По общине и городу оккупанты в сутки наносят в общей сложности примерно 6 – 8 авиабомбовых ударов, а по позициям вдвое – втрое больше.

Мы понимаем, что главное для них это все же пробить линию обороны,

– добавил Барабаш.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию с погодой и дорогой, есть желающие эвакуировать из Авдеевки. Не так активно, как это было 2 – 3 недели назад, но люди понемногу уезжают. По состоянию на утро 12 декабря 1249 человек еще остаются в Авдеевке.

"Вчера (11 декабря – 24 Канал) эвакуации не было из-за сильного гололеда. Мы, к сожалению, вынуждены были отказать людям. Ведь кроме риска попасть под обстрел, можно слететь с трассы", – рассказал глава Авдеевской ГВА.

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