Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он подчеркнул, что наши защитники противодействуют всем движениям оккупантам. 24 Канал.

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Штупун рассказал о ситуации с наступлением россиян

Полковник подчеркнул, что 10 декабря враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники. Это происходило как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях.

Активно применял авиацию, сбрасывал управляемые авиабомбы, 15 авиаударов в сутки,

– сказал Штупун.

Он подчеркнул, что российское нашествие продолжается и уже сегодня отражены 36 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, Тоненького и в районе Первомайского и Невельского.

"Также 12 атак отбиты в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге, идут колоннами бронетехники, то есть и танки, и БМП, и БТР", – подчеркнул спикер.

Штупун рассказал, что за 10 декабря наши воины уничтожили 11 российских танков и 15 бронемашин. В то же время, еще есть и поврежденная техника.

В заключение он отметил, что наши воины стойко держат оборону вблизи Авдеевки и Марьинки, сдерживая активное давление врага.

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