Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він наголосив, що наші захисники протидіють всім рухам окупантам, передає 24 Канал.

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Штупун розповів про ситуацію з наступом росіян

Полковник наголосив, що 10 грудня ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки. Це відбувалося як на Авдіївському, так і на Мар'їнському напрямках.

Активно застосовував авіацію, скидав керовані авіабомби, 15 авіаударів за добу,

– сказав Штупун.

Він наголосив, що російська навала наразі триває і вже сьогодні відбито 36 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєвєрного, Тоненького і в районі Первомайського та Невельського.

"Також 12 атак відбито в районах Мар'їнки, Красногорівки й Новомихайлівки. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються іти вперед як на півночі, так і на півдні, ідуть колонами бронетехніки, тобто і танки, і БМП, і БТР", – підкреслив речник.

Штупун розповів, що за 10 грудня наші воїни знищили 11 російських танків і 15 бронемашин. Водночас ще є й пошкоджена техніка.

Наостанок він зазначив, що наші воїни стійко тримають оборону поблизу Авдіївки й Мар'їнки, стримуючи активний тиск ворога.

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