Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він наголосив, що наші захисники протидіють всім рухам окупантам, передає 24 Канал.
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Штупун розповів про ситуацію з наступом росіян
Полковник наголосив, що 10 грудня ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки. Це відбувалося як на Авдіївському, так і на Мар'їнському напрямках.
Активно застосовував авіацію, скидав керовані авіабомби, 15 авіаударів за добу,
– сказав Штупун.
Він наголосив, що російська навала наразі триває і вже сьогодні відбито 36 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєвєрного, Тоненького і в районі Первомайського та Невельського.
"Також 12 атак відбито в районах Мар'їнки, Красногорівки й Новомихайлівки. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються іти вперед як на півночі, так і на півдні, ідуть колонами бронетехніки, тобто і танки, і БМП, і БТР", – підкреслив речник.
Штупун розповів, що за 10 грудня наші воїни знищили 11 російських танків і 15 бронемашин. Водночас ще є й пошкоджена техніка.
Наостанок він зазначив, що наші воїни стійко тримають оборону поблизу Авдіївки й Мар'їнки, стримуючи активний тиск ворога.
Втрати росіян більші ніж українців на Сході України
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що втрати росіян загиблими на Сході України у 8 разів перевищують втрати Сил оборони. Генерал наголосив, що окупанти продовжують робити ставку на людський ресурс.
- Сирський наголосив, що лише за листопад 2023 року Сили оборони знищили близько 11 тисяч особового складу ворога та понад 1 100 одиниць військової техніки. Зокрема, це близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.
- Тим часом у Генштабі ЗСУ розповіли, що 10 грудня українські військові ліквідували 1 030 росіян. Таким чином загальна кількість російських втрат сягнула 339 850 осіб.