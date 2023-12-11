Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, прокоментувавши заяву генерал-полковника Олександра Сирського, який акцентував, що ситуація на Сході залишається складною.

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На Сході – від Куп'янського до Авдіївського напрямків – постійно тривали напружені бойові дії. А упродовж останнього часу окупанти там активізувалися. Однак українські військові стримують цей тиск.

Наші сили тримають удар і дають потужну відсіч. При цьому добре відомо, що великої передислокації резервів не відбувалося. Упродовж літа, коли тривав контрнаступ, на Сході підвозили боєкомплект, проводили певні ротації. Але не було якогось великого залучення додаткових сил. Адже Південь був пріоритетним напрямком. На сьогодні наш контингент тримається тими засобами, які є, доволі впевнено,

– сказав Мусієнко.

Зараз наклалися кілька речей

Як наголосив Мусієнко, окупанти посилено використовують власні резерви і зазнають великих втрат. Часто буває, що підрозділ привозять з Росії – і вже за кілька днів його потрібно поповнювати живою силою.

Загалом окупанти ще й пожвавили наступ на Сході ще з кількох причин. Це все сталося паралельно з візитами Владіміра Путіна до Саудівської Аравії та ОАЕ, а також – з певними проблемами у США щодо ухвалення військової допомоги на 2024 рік.

Тут ще варто розглядати все через зовнішньополітичну кон'юнктуру. Путін хоче продемонструвати, що буцімто Росія має серйозну підтримку, поки у США йде певна дискусія. Хоча я думаю, що за допомогу там проголосують. На цьому тлі чиниться тиск, щоб показати, буцімто Росія ще досі має потужні сили для наступу,

– зауважив Мусієнко.

Ситуація на фронті: коротко