Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеет план контрнаступления на 2024 год.
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Реакция Главнокомандующего ВСУ на слухи
Немецкое издание Welt 15 декабря обнародовало информацию, что Залужный планирует новое контрнаступление на 2024 год, и с этой целью Украина уже собирает ресурсы. Главнокомандующий ВСУ ответил на эти слухи.
Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае,
– прокомментировал Залужный.
В издании также обратили внимание, что до сих пор много бронированной техники, которую Украине обещали союзники, не использовано, а часть вообще еще не доехала.
Прослушивание Залужного: что известно
- 17 декабря в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного нашли "прослушку". Служба безопасности Украины впоследствии сообщила, что устройство было обнаружено не непосредственно в кабинете генерала, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы. В СБУ также сообщили, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено.
- В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело по статье о незаконных приобретениях, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.
- Позже Валерий Залужный прокомментировал сообщение о найденной накануне "прослушке" в его кабинете. Он рассказал, что 18 декабря ему предстояло переехать туда для дальнейшей работы в 7 утра.
- Главнокомандующий ВСУ также добавил, что это помещение не является его основным кабинетом и уже достаточно долгое время не использовалось. Главнокомандующий имеет несколько мест работы. Залужный не считает, что оттуда могла произойти утечка информации, составляющей государственную тайну. Промежуток между работой был значительный.