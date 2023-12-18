Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеет план контрнаступления на 2024 год.

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Реакция Главнокомандующего ВСУ на слухи

Немецкое издание Welt 15 декабря обнародовало информацию, что Залужный планирует новое контрнаступление на 2024 год, и с этой целью Украина уже собирает ресурсы. Главнокомандующий ВСУ ответил на эти слухи.

Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае,

– прокомментировал Залужный.

В издании также обратили внимание, что до сих пор много бронированной техники, которую Украине обещали союзники, не использовано, а часть вообще еще не доехала.

Прослушивание Залужного: что известно