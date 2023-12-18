Раніше німецьке видання Welt повідомляло, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має план контрнаступу на 2024 рік.

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Реакція Головнокомандувача ЗСУ на чутки

Німецьке видання Welt 15 грудня оприлюднило інформацію, що Залужний нібито планує новий контрнаступ на 2024 рік, і з цією метою Україна вже збирає ресурси. Головнокомандувач ЗСУ відповів на ці чутки.

Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна казати в жодному разі,

– прокоментував Залужний.

У виданні також звернули увагу на те, що досі багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли союзники, не використано, а частина взагалі ще не доїхала.

Прослуховування Залужного: що відомо