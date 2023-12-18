Раніше німецьке видання Welt повідомляло, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має план контрнаступу на 2024 рік.
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Реакція Головнокомандувача ЗСУ на чутки
Німецьке видання Welt 15 грудня оприлюднило інформацію, що Залужний нібито планує новий контрнаступ на 2024 рік, і з цією метою Україна вже збирає ресурси. Головнокомандувач ЗСУ відповів на ці чутки.
Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна казати в жодному разі,
– прокоментував Залужний.
У виданні також звернули увагу на те, що досі багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли союзники, не використано, а частина взагалі ще не доїхала.
Прослуховування Залужного: що відомо
- 17 грудня в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного знайшли "прослушку". Служба безпеки України згодом повідомила, що пристрій виявили не безпосередньо у кабінеті генерала, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. В СБУ також повідомили, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено.
- У правоохоронних органах відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
- Пізніше Валерій Залужний прокоментував повідомлення про знайдену напередодні "прослушку" в його кабінеті. Він розповів, що 18 грудня він мав переїхати туди для подальшої роботи о 7 ранку.
- Головнокомандувач ЗСУ також додав, що це приміщення не є його основним кабінетом і вже досить довгий час не використовувалося. Головнокомандувач має декілька місць роботи. Залужний не вважає, що звідти міг статися витік інформації, яка становить державну таємницю. Проміжок між роботою там був значний.