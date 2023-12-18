Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що захисників, які воюють на передньому краї, має хтось замінювати.

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Залужний прокоментував, чи варто посилювати мобілізацію

За словами Залужного, новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати. Однак мобілізацію потрібно не те що посилити, а повернути в ті рамки, які працювали раніше.

Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше,

– сказав Валерій Залужний.

Він зазначив, що наразі це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. Головнокомандувач додав, що іноді вони залишаються сам на сам, а так не має бути.

Головнокомандувач назвав звільнених військкомів професіоналами

Також Залужний прокоментував звільнення обласних військових комісарів, а саме чи вплинуло таке рішення на ефективність мобілізації.

Це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає,

– сказав він.

Нагадаємо, що 17 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО звільнив усіх обласних військкомів.

Довідка. Від 24 лютого 2023 року в Україні триває загальна мобілізація. До служби призивають військовозобов'язаних та резервістів.

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