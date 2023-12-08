Програма рекрутингу має задовольнити потреби ЗСУ в кадрах під час повномасштабної війни з Росією Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова детальніше розповіла про те, як виглядатиме шлях людини, яка відгукнулась на вакансію в ЗСУ.
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Яка процедура прийняття на службу до ЗСУ
Громадянин може відгукнутися на бажану вакансію на двох рекрутингових сервісах: Work.ua та Lobby X. Опісля подання свого резюме людина проходить такий шлях:
- розмова з рекрутером;
- підтвердження вибору місця служби;
- оформлення;
- обов'язкова підготовка, адже законодавство вимагає від людини пройти базовий військовий вишкіл.
Вже далі, за словами Наталії Калмикової відбувається долучення людини до того підрозділу, який дав згоду на проходження служби і на контракт.
В Україні існує контракт до завершення особливого періоду. І це насправді найкращий шлях, тому що у людини, яка підписує контракт, є певні переваги, зокрема підйомна допомога при укладанні першого контракту,
– зауважила заступниця міністра оборони.
У випадку, якщо контракт не за місцем проживання, людина може отримати компенсацію за оренду житла, можливість отримання пільгового кредиту за державною програмою єОселя та багато інших переваг.
Рекрутинг у ЗСУ: що відомо про програму
- На початку листопада міністр оборони України Рустем Умєров затвердив нову концепцію військової кадрової політики оборонного відомства до 2028 року. Згідно з нею, ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Крім того, строкової служби більше не буде – її замінять інтенсивним військовим вишколом.
- Міністерство оборони України вже уклало угоду з двома рекрутинговими платформами. Мовиться про Lobby.X та Work.ua. Організації пообіцяли, що допомагатимуть армії на безоплатній основі.
- Додамо, що СЕО компанії Work.ua Артур Міхно повідомив, що нині в українській армії є дуже високий попит на фахівців із цивільними спеціальностями.