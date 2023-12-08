Програма рекрутингу має задовольнити потреби ЗСУ в кадрах під час повномасштабної війни з Росією Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова детальніше розповіла про те, як виглядатиме шлях людини, яка відгукнулась на вакансію в ЗСУ.

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Яка процедура прийняття на службу до ЗСУ

Громадянин може відгукнутися на бажану вакансію на двох рекрутингових сервісах: Work.ua та Lobby X. Опісля подання свого резюме людина проходить такий шлях:

розмова з рекрутером;

підтвердження вибору місця служби;

оформлення;

обов'язкова підготовка, адже законодавство вимагає від людини пройти базовий військовий вишкіл.

Вже далі, за словами Наталії Калмикової відбувається долучення людини до того підрозділу, який дав згоду на проходження служби і на контракт.

В Україні існує контракт до завершення особливого періоду. І це насправді найкращий шлях, тому що у людини, яка підписує контракт, є певні переваги, зокрема підйомна допомога при укладанні першого контракту,

– зауважила заступниця міністра оборони.

У випадку, якщо контракт не за місцем проживання, людина може отримати компенсацію за оренду житла, можливість отримання пільгового кредиту за державною програмою єОселя та багато інших переваг.

Рекрутинг у ЗСУ: що відомо про програму