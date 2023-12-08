Программа рекрутинга должна удовлетворить потребности ВСУ в кадрах во время полномасштабной войны с Россией Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова подробнее рассказала о том, как будет выглядеть путь человека, откликнувшегося на вакансию в ВСУ.
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Какая процедура принятия на службу в ВСУ
Гражданин может отозваться на желаемую вакансию на двух рекрутинговых сервисах: Work.ua и Lobby X. После представления своего резюме человек проходит следующий путь:
- разговор с рекрутером;
- подтверждение выбора места службы;
- оформление;
- обязательная подготовка, ведь законодательство требует от человека пройти базовую военную подготовку.
Уже дальше, по словам Натальи Калмыковой, происходит приобщение человека к тому подразделению, которое дало согласие на прохождение службы и на контракт.
В Украине существует контракт до завершения особого периода. И это действительно лучший путь, потому что у человека, подписывающего контракт, есть определенные преимущества, в частности подъемная помощь при заключении первого контракта,
– отметила заместитель министра обороны.
В случае, если контракт не по месту жительства, человек может получить компенсацию за аренду жилья, возможность получения льготного кредита по государственной программе есть и много других преимуществ.
Рекрутинг в ВСУ: что известно о программе
- В начале ноября министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил новую концепцию военной кадровой политики оборонного ведомства к 2028 году. Согласно ей, ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Кроме того, срочной службы больше не будет – ее заменят интенсивной военной подготовкой.
- Министерство обороны Украины уже заключило соглашение с двумя рекрутинговыми платформами. Речь идет о Lobby.X и Work.ua. Организации пообещали, что будут помогать армии на безвозмездной основе.
- Добавим, что СЕО компании Work.ua Артур Михно сообщил, что сейчас в украинской армии очень высок спрос на специалистов по гражданским специальностям.