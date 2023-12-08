Программа рекрутинга должна удовлетворить потребности ВСУ в кадрах во время полномасштабной войны с Россией Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова подробнее рассказала о том, как будет выглядеть путь человека, откликнувшегося на вакансию в ВСУ.

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Какая процедура принятия на службу в ВСУ

Гражданин может отозваться на желаемую вакансию на двух рекрутинговых сервисах: Work.ua и Lobby X. После представления своего резюме человек проходит следующий путь:

разговор с рекрутером;

подтверждение выбора места службы;

оформление;

обязательная подготовка, ведь законодательство требует от человека пройти базовую военную подготовку.

Уже дальше, по словам Натальи Калмыковой, происходит приобщение человека к тому подразделению, которое дало согласие на прохождение службы и на контракт.

В Украине существует контракт до завершения особого периода. И это действительно лучший путь, потому что у человека, подписывающего контракт, есть определенные преимущества, в частности подъемная помощь при заключении первого контракта,

– отметила заместитель министра обороны.

В случае, если контракт не по месту жительства, человек может получить компенсацию за аренду жилья, возможность получения льготного кредита по государственной программе есть и много других преимуществ.

Рекрутинг в ВСУ: что известно о программе