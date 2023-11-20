Это уже вторая рекрутинговая компания, с которой министерство заключило подобное соглашение. Кроме того, продолжаются переговоры Минобороны с рядом других участников рынка трудоустройства.

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Минобороны продолжает развивать проект по рекрутингу

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова подчеркнула, что система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее.

Войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти. Рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно,

– подчеркнула она.

СЕО компании Work.ua Артур Михно отметил, что его компания готова предложить услуги по привлечению военнообязанных в ряды Вооруженных Сил. По его словам, сегодня украинская армия нуждается в очень многих специалистах по гражданским специальностям.

"Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессиональных военнослужащих, имеющих соответствующий опыт в гражданской жизни", – рассказал он.

Михно подчеркнул, что это сотрудничество сделает украинское войско гораздо более эффективным. В то же время все вакансии, которые ищут в ВСУ в ближайшее время можно будет просмотреть на сайте – work.ua.

Обратите внимание! В Минобороны отметили, что если компании желают присоединиться к организации рекрутинга, они должны написать по электронной почте: recruiting@mil.ua.

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