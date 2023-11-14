Как будет развиваться украинская оборонная промышленность
Состоялась встреча между представителями Минобороны Украины и украинскими бизнесменами. Во время заседания обсуждали, как именно будет развиваться оборонная промышленность и производства для обеспечения военных.
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В Минобороны подчеркнули, что сейчас проходит масштабная работа над тем, чтобы массово производить каски, одежду, тактическое снаряжение и даже еду для военных на территории Украины. Благодаря развитию местных предприятий, логистика станет проще, а обеспечение армии будет происходить быстрее.
Перед расширением производств Минобороны будет анализировать все предложения, которые готовы предоставить украинские предприниматели. Безусловно, важнейшим фактом будет соотношение качества изготовленных товаров к их цене.
Бизнесмены ответили, что они готовы к сотрудничеству. Важным вопросом остается то, как будет выглядеть это взаимодействие. Ведь предприниматели должны заблаговременно планировать расходы, необходимые для реализации заказа Минобороны.
Обеспечением украинских защитников в 2024 году будет заниматься "Агентство закупок в сфере обороны". Это предприятие принадлежит Минобороны. Какая продукция должна производиться:
- бронежилеты;
- каски;
- пища;
- горючие материалы;
- тактическое снаряжение;
- одежду.