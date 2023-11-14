Почему онлайн-платежки выгоднее

Такая возможность ЦКС разработала в связи с регулярными обращениями клиентов относительно желания отказаться от бумажных платежек.

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К преимуществам такого способа информирования относятся:

данные быстрее поступают к клиенту;

есть возможность заказать дубликат счета для распечатки;

оплатить счет можно онлайн в любое время.

Обратите внимание! Отказаться от бумажных платежек можно по всем адресам, если их несколько.

Как отказаться от бумажных платежек

Чтобы отказаться от бумажных платежек, нужно выполнить следующую инструкцию:

в кабинете потребителя, во всплывающем окне, нужно выбрать адрес, по которому есть желание отказаться от бумажного счета (также это можно сделать на странице управления профилем);

если у потребителя есть несколько объектов, за которые ему поступают платежки, он может нажать кнопку "Отказаться для всех объектов";

на электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.

Можно также оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС. Контакты можно найти по ссылке.