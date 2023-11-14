Какие показатели нужно передать
До 30 ноября продлится процесс передачи показателей квартирных счетчиков воды и тепловой энергии. Во избежание перегрузки системы и телефонных линий украинцев попросили не откладывать представление информации на последний день месяца.
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Сервисные центры ЦКС принимают обращения по вопросам:
- распределительного учета воды и тепла (квартирных счетчиков) в связи с установкой на учет, заменой, поверкой, корректировкой по фактическим показаниям;
- сверки начислений и оплат за определенный промежуток времени, осуществление перерасчета;
- актуализации информации о владельце лицевого счета и заключении договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг;
- выдачи справок о состоянии задолженности и заключение договоров о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
- помощи с регистрацией в личном кабинете на сайте ЦКС, предоставление консультаций по способам оплаты за услуги.
Если лицо не пользуется услугами воды и тепла, ему все равно следует передать показатели счетчика. В таком случае показания передаются те же, что предоставлялись в прошлый раз.
Как передать показатели
Для передачи показателей счетчика можно использовать один из следующих способов:
- через личный кабинет на сайте;
- через чат-боты Viber и Telegram для передачи показаний квартирных счетчиков;
- по номеру телефона для консультаций и передачи показаний – (044) 247-40-40;
- по номеру бесплатной телефонной линии для передачи показаний счетчиков с мобильного – 0 800 404 407;
- по дополнительным стационарным номерам (для телефонов, которые по техническим причинам невозможно перевести в тоновый режим): (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044) 354-81-28; (044) 354-86-41; (044) 354-81-15; (044) 354-86-21; (044) 354-86-24; (044) 354-86-29; (044) 354-86-06;
- через ящики для передачи показаний расположенные на входе в сервисные центры, адреса по ссылке ;
- при оплате жилищно-коммунальных услуг через банковские и финансовые учреждения.