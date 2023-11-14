Які показники треба передати

До 30 листопада триватиме процес передачі показників квартирних лічильників води та теплової енергії. Задля уникнення перенавантаження системи та телефонних ліній українців попросили не відкладати подання інформації на останній день місяця.

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Сервісні центри ЦКС приймають звернення з питань:

розподільного обліку води та тепла (квартирних лічильників) у зв’язку зі встановленням на облік, заміною, повіркою, коригуванням за фактичними показаннями тощо;

звірки нарахувань та оплат за певний проміжок часу, здійснення перерахунку;

актуалізації інформації про власника особового рахунку та укладання договорів про надання житлово-комунальних послуг;

видачі довідок про стан заборгованості та укладання договорів про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги;

допомоги з реєстрацією в особистому кабінеті на сайті ЦКС, надання консультацій щодо способів оплати за послуги.

Якщо особа не користується послугами води та тепла, їй все одно треба передати показники лічильника. У такому випадку показання передаються ті ж самі, що надавались минулого разу.

Як передати показники

Щоб передати показники лічильника можна скористатися в один із нижче наведених способів: