Як здійснюється обслуговування внутрішньобудинкових газмереж
Компанія, що займається обслуговування газових мереж має отримати спеціальну сертифікацію для проведення відповідних робіт. Домогосподарство самостійно визначається з тим, яка саме організація буде обслуговувати їхній будинок.
Читайте також Опалювальний сезон 2023: чому ви можете втратити субсидію
Переважно обслуговуванням займаються компанії, які є місцевими облгазами. Однак, можливі і інші варіанти.
Згідно із законодавством, у разі незабезпечення техобслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу можуть припинити.
– попереджають представники консультаційного центру
Які пункти враховують спеціалісти, при огляді:
- чи є вільним доступ до газових мереж;
- наявність ущільнення у міжтрубному просторі;
- міцність кріплення;
- оновленість фарбування (догляд за трубами має здійснювати постійно);
- присутність футлярів у місцях прокладання в конструкціях будинку (йдеться як про зовнішні, так і про внутрішні).
Також перед початком опалювального сезону і, після нього, здійснюється перевірка герметичності газової системи у багатоквартирних будинках. Це необхідно, оскільки витік газу може спричинити аварійну ситуацію. Важливо, аби під час щорічної масштабної перевірки, спеціаліст очищав газопровід від залишків мастила та корозії.