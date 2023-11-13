Як здійснюється обслуговування внутрішньобудинкових газмереж

Компанія, що займається обслуговування газових мереж має отримати спеціальну сертифікацію для проведення відповідних робіт. Домогосподарство самостійно визначається з тим, яка саме організація буде обслуговувати їхній будинок.

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Переважно обслуговуванням займаються компанії, які є місцевими облгазами. Однак, можливі і інші варіанти.

Згідно із законодавством, у разі незабезпечення техобслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу можуть припинити.

– попереджають представники консультаційного центру

Які пункти враховують спеціалісти, при огляді:

чи є вільним доступ до газових мереж;

наявність ущільнення у міжтрубному просторі;

міцність кріплення;

оновленість фарбування (догляд за трубами має здійснювати постійно);

присутність футлярів у місцях прокладання в конструкціях будинку (йдеться як про зовнішні, так і про внутрішні).

Також перед початком опалювального сезону і, після нього, здійснюється перевірка герметичності газової системи у багатоквартирних будинках. Це необхідно, оскільки витік газу може спричинити аварійну ситуацію. Важливо, аби під час щорічної масштабної перевірки, спеціаліст очищав газопровід від залишків мастила та корозії.