Це вже друга рекрутингова компанія, з якою міністерство уклало подібну угоду. Крім того, наразі тривають перемовини Міноборони з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Цікаво Розвиток української оборонної промисловості: які нововведення готує Міноборони

Міноборони продовжує розвивати проєкт з рекрутингу

Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова наголосила, що система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше.

Війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно,

– наголосила вона.

СЕО компанії Work.ua Артур Міхно зауважив, що його компанія готова запропонувати послуги для залучення військовозобов’язаних до лав Збройних Сил. За його словами, сьогодні українська армія потребує дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями.

"Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті", – розповів він.

Міхно наголосив, що ця співпраця зробить українське військо набагато ефективнішим. Водночас усі вакансії, які наразі шукають у ЗСУ найближчим часом можна буде переглянути на сайті – work.ua.

Зверніть увагу! У Міноборони зазначили, що якщо компанії бажають долучитися до організації рекрутингу, вони мають написати на електронну пошту: recruiting@mil.ua.

В Україні запроваджують рекрутинг до ЗСУ