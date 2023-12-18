Нагадаємо, всіх обласних військкомів було звільнено рішенням Володимира Зеленського у серпні цього року. Сталося це після гучних скандалів та перевірок у територіальних центрах комплектування.

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Залужний про військкомів

У кулуарах презентації Державного оператора тилу 18 грудня Валерій Залужний поспілкувався з журналістами та прокоментував нинішній процес мобілізації. У відповідь на питання, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

Також під час розмови Головнокомандувач зазначив, що питання мобілізації потрібно повернути в ті межі, які працювали раніше. Однак мова не про посилення процесу.

Його (процес мобілізації – 24 Канал) просто потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше,

– сказав Залужний.

Варто зазначити! Член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін раніше розповів, що у областях, куди прийшли нові військкоми зафіксували зниження темпів мобілізації. У деяких областях, де виконання становило 80%, він становив всього 10%. Однак раніше величезною проблемою була корупція у ТЦК – особливо на Заході та в Одеській області.

Скандали з звільненими військкомами