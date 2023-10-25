Президент Володимир Зеленський 17 серпня підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. Їм місце мали зайняти військовослужбовці, які внаслідок поранення чи травм не можуть більше брати участь у бойових діях.

Дивіться також Чи планують в Україні мобілізовувати більше людей: у Зеленського дали чітку відповідь

Темпи знизилися

Член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін розповів, що наразі ТЦК не оновилися повністю. Однак у деяких областях, де нові військкоми почали роботи фіксується зниження мобілізації. Наприклад, в областях, де раніше відсоток був 80, а тепер він став відсотків 10.

Рахманін додав, що раніше найважча ситуація з виконанням мобілізаційних планів раніше була у західних регіонах та Одеській області – особливо через корупцію.

З одного боку, була певна частина людей, які мали можливість відкупитися, а з іншого боку план якось треба було виконувати і когось хапали на вулиці. А були регіони, де цей план виконувався на 80%, 90%, 95%,

– розповів Рахманін.

Він додав, що не прихильник того, щоб висмикувати бойового офіцера і ставити його на ТЦК. На його думку, забирати таких людей з фронту означає оголити підрозділ – таким чином доведеться шукати тому достойну заміну.

Окрім цього, так, нові очільники ТЦК мають нульовий рівень сприйняття корупції, але вони не здатні одразу впоратися з усією нормативною базою військкомату. Це багато паперів і потрібно принаймні три місяці, щоб зрозуміти як все працює.

Звільнення голів ТЦК та перевірки